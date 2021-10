(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 Roma: Calabria (FI), Calenda abbandona suoi elettori

“Dopo aver raccolto quasi il 20% dei consensi dei romani che si sono recati alle urne, Calenda saluta e se ne va, abbandonando il seggio conquistato in Campidoglio. Non è questo il senso di responsabilità verso i cittadini che aveva assicurato in campagna elettorale”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “La serietà di un politico si misura anche nelle sconfitte: non si può fuggire dagli impegni assunti con i cittadini, lasciandoli senza la rappresentanza di chi hanno onorato con il loro voto”.

