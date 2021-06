(AGENPARL) – mar 01 giugno 2021 Roma: Calabria (FI), bene Bonomi, ora impegno per rilancio

“Le riflessioni del Presidente di Confindustria Bonomi sulla centralità di Roma per la ripresa del Paese trovano ampio riscontro nell’iniziativa politica che Forza Italia sta portando avanti da tempo. L’Italia non riparte se non riparte la Capitale”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Per questo – prosegue – abbiamo chiesto al governo di adoperarsi per implementare la dotazione di fondi, non certo sufficiente, prevista per la Città nel Pnrr e stiamo lavorando per arrivare ad uno sviluppo dei poteri di Roma, attraverso un intervento in Costituzione. È un percorso che va portato a compimento e che merita di essere concretizzato da un sindaco finalmente compete e capace. Un sindaco di centrodestra”, conclude.

