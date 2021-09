(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Roma: Calabria, da FI squadra di eccellenza per rilancio città

“Forza Italia scende in campo a Roma, in piena sinergia con l’Udc, per una proposta politica nel segno dell’efficienza, della competenza e dell’amore per la Città. Valori chiave per costruire un serio progetto di governo comunale dopo i guasti della demagogia e dell’incapacità incarnate da Virginia Raggi e dal Movimento 5 Stelle”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Guidati dalla capolista Maria Spena, che può vantare una solida esperienza amministrativa nel complesso ingranaggio della Capitale, i nostri candidati rappresentano un valore aggiunto di know how di cui la politica cittadina ha grande bisogno. Roma è un tema nazionale e c’è necessità di una squadra di eccellenza per affrontare il rilancio a tutti i livelli istituzionali, non ultimo quello parlamentare, dove continuerò a lavorare affinché alla Capitale siano riconosciuti poteri speciali”, conclude.

🔊 Listen to this