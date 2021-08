(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 ROMA. BONAFONI (LISTA ZINGARETTI): IN PROGRAMMA GUALTIERI CONCRETEZZA E VISIONE PER RINASCITA DI ROMA

“Molto bene il programma per Roma presentato oggi dal candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri. Un’idea di governo allo stesso tempo concreta e visionaria, vicina e lungimirante. La città in 15 minuti, l’attenzione ai giovani e alle donne come chiave di costruzione di una metropoli davvero giusta e moderna, la vocazione inclusiva e quella della conoscenza, l’ecologia e i diritti al centro. Come Pop-Idee in movimento ritroviamo in pieno il senso del nostro progetto ‘Roma può rifiorire’, così come riconosciamo i tre asset su cui muoveremo le proposte della lista Roma Futura, femminista, egualitaria, ecologista. Ora al lavoro, insieme a Roberto, per vincere la sfida del 3 e 4 ottobre, e restituire Roma alla sua bellezza e alle sue potenzialità”. Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, capogruppo della Lista civica Zingaretti alla Regione Lazio.

