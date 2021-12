(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 ROMA. BONAFONI (CIVICA ZINGARETTI): DOMANI AD AGORÀ A TOR BELLA MONACA

“Domani sarò anche io con amministratrici e amministratori, comitati, associazioni, cittadine e cittadini del territorio all’Agorà democratica organizzata dalle 10 alle 13 a Tor Bella Monaca per confrontarmi sul tema ‘Periferie: partecipazione e democrazia contro le diseguaglianze’. Un Municipio, il VI, dove alle ultime amministrative si è registrata un’affluenza del 32,45%, la più bassa della Capitale, e dove la sconfitta del centro-sinistra è stata più bruciante, nonostante il grande lavoro portato avanti dalla coalizione. Ripartire da un dibattito ampio, plurale, orizzontale, fuori dal frastuono della campagna elettorale, sarà dunque l’occasione per mettere in fila gli errori, ma anche per valorizzare le incredibili e preziose energie presenti nel quartiere, che solo grazie a uno sforzo di riflessione su diritti negati e diseguaglianze in termini di servizi, scuole, spazi sociali e spazi verdi, trasporto pubblico, luoghi della cultura, potranno trovare nuova linfa generativa. Non possiamo solo plaudire alle operazioni antispaccio portate avanti dalle forze di polizia in quel quadrante di città. Il nostro compito va ben oltre e risponde alla necessità di costruire una comunità aperta basata su giustizia sociale, democrazia e partecipazione, dove le persone si sentano dentro un processo di cambiamento in cui l’equazione ‘periferia-marginalità’ non potrà più trovare asilo”. Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio e presidente di POP idee in Movimento Marta Bonafoni.

