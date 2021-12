(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 ROMA. BONAFONI (CIVICA ZINGARETTI): CANDIDATURA CECILIA D’ELIA PARLA A INTERA COALIZIONE

“Accolgo con entusiasmo la notizia della decisione della direzione del Pd di Roma di candidare Cecilia D’Elia alle elezioni suppletive di gennaio per il collegio Roma 1. Una figura di grande competenza e spessore culturale e politico, da sempre in ascolto del territorio, impegnata in prima linea per i diritti delle donne e le battaglie femministe. Una candidatura che parla all’intera coalizione di centro-sinistra e non potrà che avere il mio pieno sostegno”. Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.

