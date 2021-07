(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 Roma: Barbaro, ‘Calenda record di fallimenti, che coraggio nell’attaccare Michetti!’

“Calenda ha il record di fallimenti: Ilva, Alitalia ed Embrago. Adesso vuole distruggere pure Roma? È chiaro che sia in difficoltà in questa campagna elettorale ed attacca Michetti, cercando la rissa e provocandolo continuamente. Ma i romani non dimenticano”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Claudio Barbaro.

