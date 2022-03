(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 Roma: al Teatro Petrolini debutta “Mood” di Maurizio Francabandiera

Lo spettacolo, in scena dal 20 al 25 marzo, è incentrato sulle nevrosi del momento attuale, e sulla possibilità di uscire dalla confusione attraverso l’ironia.

Sul palco Ivan Guidi, Alessio Mascelloni e Andrea Pistorino.

La confusione del momento attuale è protagonista al Teatro Petrolini di Roma. Dal 20 al 25 marzo, alla Sala Fabrizi, è in scena “Mood”, spettacolo scritto e diretto da Maurizio Francabandiera, autore di Antonio Giuliani e Pablo e Pedro.

Sul palco, Ivan Guidi, Alessio Mascelloni e Andrea Pistorino impersoneranno tre attori che tentano di rappresentare lo stato d’animo che sta maggiormente caratterizzando il periodo attuale: una confusione totale, sia nella lingua, sia nei rapporti e in tutto il resto della vita quotidiana.

Lo spettacolo è un’analisi ironica sulle nevrosi e i comportamenti che scandiscono i giorni dell’essere umano, chiuso in uno stato di incomunicabilità.

Roma, 19 marzo 2022