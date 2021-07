(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 Rogo Oristanese: Calabria, FI in prima linea per soluzione

“In queste ore drammatiche siamo vicini al popolo sardo e a quel meraviglioso territorio martoriato da una tragica e gravissima ondata di incendi. Siamo grati a quanti nelle Istituzioni e nei soccorsi stanno dando il massimo per contrastare e spegnere questa piaga che ha già provocato danni incalcolabili agli abitanti del luogo, all’economia e all’ecosistema naturale locale”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Forza Italia, grazie anche al lavoro di Ugo Cappellacci, è in prima linea, come sempre, al fianco dei sardi, affinché non manchino aiuti e sostegno da parte delle istituzioni, cercando le soluzioni più adeguate ed efficienti”, conclude.

