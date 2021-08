(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 ROGHI DI RIFIUTI ALLO ZEN 2: IN MANETTE UN 50ENNE

I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno tratto in arresto un 50enne

palermitano, accusato di combustione illecita di rifiuti.

Lo scorso sabato sera, dopo un intervento congiunto con i Vigili del Fuoco per

domare il rogo di un cumulo di rifiuti in via Senocrate di Agrigento, nel

quartiere Zen 2, i militari hanno continuato incessantemente a perlustrare

l’area interessata e le vie limitrofe, sorprendendo infine il 50enne intento ad

appiccare il fuoco ad una catasta poco lontana dalla prima.

Le fiamme sono state immediatamente domate dai Vigili del Fuoco.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato posto ai domiciliari,

in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al G.I.P. di Palermo.

