Rocca di Papa, Capolei-Romei: "In arrivo fondi per la riqualificazione del Palazzo Comunale"

ROMA, 15 settembre 2021 – Siamo tutti a conoscenza dei tristi fatti occorsi due anni fa nel Comune di Rocca di Papa, quando una fuga di gas ha provocato un’esplosione che ha divelto il Palazzo Comunale di Corso della Costituente e, conseguentemente, la tragica morte dell’allora Sindaco Emanuele Crestini e del delegato comunale Vincenzo Eleuteri.

A distanza di due anni, l’Amministrazione non ha ancora a disposizione una sede idonea nella quale svolgere la regolare attività istituzionale. L’edificio di via Ferri, in cui nel frattempo è stato spostato il Palazzo Comunale, è infatti una struttura vecchia e malmessa, e dotata di impiantistica obsoleta.

Per questo, abbiamo presentato un Ordine del giorno in Consiglio regionale, approvato dall’aula con voto unanime, con il quale abbiamo chiesto, e ottenuto, di impegnare la Giunta a stanziare fondi per la riqualificazione dell’edificio, per restituire ai cittadini una struttura adeguata. Ora vigileremo affinché i fondi arrivino nel minor tempo possibile.

Fabio Capolei – Consigliere Regionale del Lazio

Danilo Romei, assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Rocca di Papa

