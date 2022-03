(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 29 maart 2022 – 10:22

ROB-webinar ‘Van crisis naar opgave’

Wat zijn de blijvende gevolgen van de coronapandemie voor gemeenten en openbare lichamen in Caribisch Nederland en hoe kunnen we een aanpak van de coronapandemie als blijvende opgave vormgeven?

Graag nodigt de Raad voor het Openbaar Bestuur u uit voor het webinar ‘Van crisis naar opgave’ op donderdag 31 maart a.s.

Lokale democratie op afstand door coronacrisis

Onlangs zette het kabinet, na bijna twee jaar, de laatste voor iedereen geldende coronamaatregelen opzij. En nog steeds is het coronavirus niet weg; onzeker is het of er in het najaar nieuwe maatregelen getroffen zullen worden. Met andere woorden: het coronavirus is een blijvende opgave geworden.

De coronapandemie heeft niet alleen gevolgen voor de volksgezondheid en de economie; de crisisaanpak heeft ook grote gevolgen gehad voor de bestuurlijke verhoudingen, de lokale democratie en het vermogen van gemeenten en openbare lichamen om hun taken goed uit te voeren. Zo heeft de veiligheidsregio enorm aan belang gewonnen, zijn digitaal vergaderen en digitale participatie gemeengoed geworden en zijn er onmiskenbaar gevolgen voor zaken waar gemeenten en openbare lichamen voor verantwoordelijk zijn, zoals sport, cultuur en jeugdzorg.

Sprekers

Het programma bestaat uit een aantal gesprekken met en tussen betrokkenen bij en onderzoekers naar de bestuurlijke gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten en openbare lichamen, waaronder Leonard Geluk (algemeen directeur van de VNG), Alida Francis (regeringscommissaris van Sint-Eustatius), Joost Sneller (Tweede Kamerlid), Klaartje Peters (onderzoeker) en Raymond Jeene (griffier). Vanuit de Raad voor het Openbaar Bestuur zit Huri Sahin aan tafel, lid van de Raad en directeur van Stichting LOKAAL, het centrum voor democratie in Rotterdam.

Praktische informatie

– Locatie: online

– Datum: donderdagmiddag 31 maart 2022

– Tijd: 16:00-17:00 (Europees-Nederlandse tijd) / 10:00-11:00 (Caribisch-Nederlandse tijd)

Aanmelden

We hopen van harte dat u erbij kunt zijn!

