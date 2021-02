RIUNITO IL TAVOLO SUL LUPO: PRIMO OBIETTIVO LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE E IL LAVORO DEGLI ALLEVATORI

(AGENPARL) – ven 05 febbraio 2021 sul lupo: primo obiettivo la tutela della popolazione e il lavoro

degli allevatori L’Assessorato

dell’Agricoltura e Risorse naturali informa che, come anticipato

dall’Assessore Davide Sapinet durante l’ultima

seduta del Consiglio regionale, si è riunito il tavolo tecnico

per la gestione del lupo in Valle d’Aosta. All’incontro,

che si è svolto in videoconferenza nel pomeriggio di ieri,

giovedì 4 febbraio, sono intervenuti i rappresentanti delle

strutture regionali e di enti e associazioni interessati al tema. La

finalità era riavviare il confronto con il contributo dei

diversi settori coinvolti, anche alla luce dell’avvistamento di

alcuni lupi nei pressi dei centri abitati nelle ultime

settimane.Per un aggiornamento

della situazione, è stato reso noto che, dai monitoraggi

effettuati dal Corpo Forestale attraverso l’impiego di

foto-trappole e dalle analisi genetiche sui campioni raccolti, la

presenza dei lupi è stimata in 7-8 branchi. Gli avvistamenti

ravvicinati segnalati sono dovuti al fatto che, in inverno, i giovani

lupi cominciano a “disperdersi”, ovvero ad abbandonare il

branco nel quale sono cresciuti per cercare un nuovo territorio dove

stabilirsi, attraversando anche aree antropizzate che di solito non

frequentano. Si tratta di un fenomeno che si attenua con

l’arrivo della bella stagione.Il numero dei lupi è aumentato e ciò

significa che, da una visione che in passato mirava solo alla tutela

della specie, ora dobbiamo pensare in termini di gestione della loro

presenza – ha detto l’Assessore Sapinet in

avvio della riunione. – Il nostro dovere consiste, prima di tutto,

nel tutelare la sicurezza e la serenità della popolazione e nel

consentire agli allevatori di continuare a svolgere il loro lavoro in

tutta tranquillità.Al

momento però non esiste ancora una norma nazionale aggiornata a

questo nuovo scenario. Il Piano nazionale di conservazione e di

gestione del lupo risale al 2002 e la revisione è ferma al

2015. Solo ultimamente il Ministero dell’ambiente sembra aver

riavviato l’iter per l’approvazione di un nuovo testo, nel

quale le Regioni alpine hanno chiesto di inserire specifiche

disposizioni per azioni di monitoraggio e prevenzione.La Valle d’Aosta intende comunque

procedere per far valere le proprie specificità con

l’adozione di una legge regionale,Per quanto riguarda le attività messe in campo, sono

ora operative 3 squadre di pronto intervento, formate da personale del

Corpo Forestale, da tecnici e veterinari, con il compito di fornire

assistenza tecnica sul territorio. In particolare, le squadre sono

pensate per essere di supporto alle aziende agricole per tutte le

necessità legate alla presenza del lupo, tra le quali anche la

gestione degli aspetti di prevenzione. L’iniziativa è una

delle azioni previste dal progetto europeo LIFE WOLFALPS EU, avviato

nel 2019 e che riunisce tutti i Paesi dell’arco alpino in un

confronto sulle migliori strategie da adottare e sulle azioni da

intraprendere.Sempre per quanto

riguarda l’attenzione al mondo agricolo, prosegue

l’accoglimento delle domande per l’indennizzo degli

eventuali danni e per l’attivazione di misure preventive. Per

quanto riguarda i pagamenti agli agricoltori da danni da predatori,

nel 2020 sono state accolte 16 domande per un totale di 14 mila 200

euro impegnati, mentre per le misure preventive sono stati impegnati

73 mila 500 euro per 25 istanze presentate. Tra le misure a protezione

dei pascoli, ci sarà anche la sperimentazione, in

collaborazione con l’Institut Agricole Régional e

l’Arev, di nuove tecnologie, tra le quali dei moderni

dissuasori.Infine è stata

ribadita l’importanza della corretta informazione e della

comunicazione. È quindi prima di tutto necessario, per ogni

valutazione, fare riferimento a dati certi, ottenuti attraverso metodi

accurati e elaborati dai soggetti preposti. Per quanto riguarda la

comunicazione, saranno avviate iniziative rivolte ai cittadini e alle

scuole per promuovere un approccio al tema corretto e consapevole,

finanziate sempre attraverso i fondi messi a disposizione dal progetto

LIFE WOLFALPS EU.Dobbiamo

essere pragmatici e concreti e dobbiamo agire con tempestività

– ha concluso l’Assessore. – Siamo

impegnati a sostenere la pratica dell’alpeggio con gli aiuti

alla monticazione, ma dobbiamo anche garantire agli allevatori di

poter portare i loro capi in montagna in sicurezza. Vogliamo che non

si sentano soli. Per affrontare nel migliore dei modi la gestione del

lupo nella nostra regione, credo sia fondamentale confrontarci spesso

in questo tavolo di lavoro e operare insieme. Ho voluto fossero

inseriti in questo gruppo anche gli enti locali attraverso il Celva,

