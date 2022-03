(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 Riunione informale dei Ministri della Cultura su sostegno all’Ucraina, futuro dei media europei e diversità culturale dell’Europa

Oggi e domani la Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, la Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, e il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, parteciperanno a una riunione informale dei Ministri della Cultura dell’UE ad Angers, Francia.

Le discussioni si svolgono nel contesto dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. La prima tavola rotonda, incentrata sul sostegno agli artisti, ai giornalisti e agli operatori della cultura e dei media ucraini, darà luogo a una dichiarazione specifica. Le altre riunioni riguarderanno il futuro dei media in Europa e la promozione della diversità culturale europea online.

Verranno affrontati temi quali la libertà di stampa e il pluralismo dei media, i modelli economici sostenibili, il sostegno pubblico a livello europeo e nazionale, la fiducia nei media e la reperibilità dei contenuti online. L’incontro offrirà inoltre l’occasione di riaffermare la diversità culturale e linguistica quale pilastro dei valori europei, proponendo misure concrete per rafforzare la sovranità culturale europea nell’era digitale.

Martedì i Ministri della Cultura discuteranno della protezione e della promozione del patrimonio culturale europeo. Al termine della discussione si terrà una conferenza stampa con la Commissaria Gabriel e la Ministra francese della Cultura Roselyne Bachelot-Narquin.

Maggiori informazioni sul sostegno dell’UE sono disponibili [qui](https://culture.ec.europa.eu/creative-europe) per quanto riguarda il settore culturale e [qui](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-news-media-sector) e in questa [scheda informativa](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-support-news-media-sector-0) per quanto riguarda il settore dei mezzi di informazione.