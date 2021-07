(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 Consiglio Generale degli Italiani all’Estero

Segretario generale

Comunicato stampa

Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero rende noto la convocazione della riunione monotematica, che si svolgerà in modalità telematica il 4 agosto 2021, ore 15.00, sul tema:

Rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.) e le implicazioni sulla rete diplomatico consolare.

Alla riunione assieme alle Consigliere e ai Consiglieri del CGIE parteciperanno il sottosegretario di Stato con delega per le politiche per gli italiani all’estero, Onorevole Benedetto Della Vedova, e il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Luigi Vignali. Il dibattito ospiterà anche interventi di alcuni Presidenti dei Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.).

A conclusione dei lavori sarà presentato un documento finale della riunione, le cui risultanze saranno trasmesse al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

