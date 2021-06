(AGENPARL) – mer 16 giugno 2021 [Frontespizio.jpg]

Portavoce Ufficio di Staff del Sindaco DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5098

16 giugno 2021

Ritratti 2021: conferenza stampa di presentazione

Giovedì 18 giugno 2021 alle ore 17,30 presso l’infopoint di via Garibaldi

Si terrà giovedì 18 giugno, alle ore 17.30, presso l’info-point turistico di Monopoli, in piazza Garibaldi 24, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021 del Ritratti Festival.

La manifestazione, che dal 2013 costituisce uno dei progetti vetrina della Regione Puglia, si svilupperà in due tranche, la prima delle quali verrà inaugurata il 21 giugno, giorno in cui si celebrerà la “Festa europea della musica” con una maratona di iniziative patrocinata da Puglia Sounds. Attesi nel corso dell’estate grandi ospiti con prime nazionali e prestigiosi omaggi ad Astor Piazzolla e John Lennon.

All’incontro con la stampa interverranno il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, gli assessori Rosanna Perricci (Cultura) e Cristian Iaia (Turismo) e i direttori artisti del Festival, Antonia Valente e Massimo Felici.

