RITORNA LA GRANDE MUSICA DELL’OSN RAI CON “CONCERTI PER LA RIPRESA”

(AGENPARL) – TORINO, lun 29 giugno 2020

A partire dal 18 giugno e fino alla fine di luglio infatti, tutti i giovedì alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai propone una serie di “Concerti per la ripresa”, cameristici e sinfonici, con organico limitato, trasmessi in diretta radio e streaming.

Per motivi legati all’emergenza sanitaria, per i professori dell’OSN Rai, per gli artisti e per tutte le persone coinvolte, saranno attuate le necessarie norme di sicurezza e non sarà previsto l’accesso in sala del pubblico.

I concerti saranno trasmessi da Radio3 e dal portale di Rai Cultura in diretta e in streaming i sette concerti. Rai5 poi, trasmetterà in diretta/differita alle 21.15 la serata di giovedì 9 luglio con Daniele Gatti, che sarà protagonista di tre concerti. Il ciclo sarà chiuso da Fabio Luisi giovedì 30 luglio.

giovedì 18 giugno – ore 20.30

“Beethoven per la ripresa”

in diretta su Radio3 e in live streaming sul sito di Rai Cultura

Nuovo Trio Italiano d’Archi dell’OSN Rai

Quintetto d’archi dell’OSN Rai

Beethoven

Trio in mi bemolle maggiore n. 1 op. 3

Quintetto per archi in do maggiore op. 29 detto “La tempesta”

——————————

giovedì 25 giugno – ore 20.30

“Omaggio a Mozart”

in diretta su Radio3 e in live streaming sul sito di Rai Cultura

Ensemble di archi e fiati dell’OSN Rai

Mozart

Divertimento in mi bemolle maggiore per 2 clarinetti, 2 corni e quartetto d’archi KV 113

Serenata n. 1 in re maggiore per 2 oboi, 2 corni, 2 trombe e quartetto d’archi KV 100

Serenata n. 13 in sol maggiore per orchestra d’archi KV 525 “Eine kleine Nachtmusik” (Piccola serenata notturna)

——————————

giovedì 2 luglio – ore 20.30

“Classicismo e Neoclassicismo”

in diretta su Radio3 e in live streaming sul sito di Rai Cultura

Elementi dell’OSN Rai

Daniele Gatti, direttore

Mozart

Divertimento n. 1 in re maggiore KV 136

Divertimento n. 2 in si bemolle maggiore KV 137

Divertimento n. 3 in fa maggiore KV 138

Stravinskij

Apollon musagète

——————————

giovedì 9 luglio – ore 20.30

“Trasfigurazioni”

in diretta /differita su Rai5 alle 21.15 e in streaming su RaiPlay

in diretta su Radio3 alle 20.30

Elementi dell’OSN Rai

Daniele Gatti, direttore

Richard Strauss

Metamorphosen

Arnold Schönberg

Verklärte Nacht (Notte trasfigurata) versione per orchestra d’archi dell’autore

——————————

giovedì 16 luglio – ore 20.30

in diretta su Radio3 e in live streaming sul sito di Rai Cultura

I fiati dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Claudio Monteverdi

Toccata dall’Orfeo

Giovanni Gabrieli

Canzona duodecimi toni

Musiche di Richard Strauss, Aaron Copland e Chris Hazell, Giuseppe Verdi

——————————

giovedì 23 luglio – ore 20.30

“Il Novecento francese”

in diretta su Radio3 e in live streaming sul sito di Rai Cultura

Elementi dell’OSN Rai

Daniele Gatti, direttore

Claude Debussy

Danses per arpa e archi

Henry Dutilleux

Mister de l’instant per archi, cimbalon e percussioni

Artur Honegger

Sinfonia n. 2 in re maggiore per orchestra d’archi e tromba ad libitum

——————————

giovedì 30 luglio – ore 20.30

“Šostakovič e le grandi liriche”

in diretta su Radio3 e in live streaming sul sito di Rai Cultura

Elementi dell’OSN Rai

Fabio Luisi, direttore

Sandra Trattnigg, soprano

Matthias Goerne, basso

Aaron Copland

Quiet City, Suite dalle musiche di scena

Dmitrij Šostakovič§

Sinfonia n. 14 in sol maggiore op. 135 per soprano, basso, archi e percussioni

Fonte/Source: https://www.sistemamusica.it/osn-rai/osn-rai-riparte-con-i-concerti-per-la-ripresa-dal-18-giugno-al-30-luglio/