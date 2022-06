Rita Pogosova e Italo Bolther, due inni alla longevità

(AGENPARL) – gio 30 giugno 2022

30 Giugno 2022

Alla Cerimonia d’Apertura sono stati premiati, assieme alla ceca Eliska Krejkova al belga Jozef Janssens in rappresentanza degli stranieri, come gli atleti italiani più longevi degli STAG European Veterans Championships, Rita Pososova dal presidente della Commissione Veterani della ETTU, Zdenko Kriz, e Italo Bolther dal componente della ITTF Foundation, Stefano Bosi. Sulle targhe che hanno ricevuto era scritto “Per la loro passione, l’amore e l’entusiasmo che hanno dato al nostro sport nel corso degli anni! Grazie!”.

Poi sono scesi in campo e la 73enne Rita, che veniva dai due ori conquistati nel singolare e nel doppio ai Campionati Italiani, disputati nello stesso impianto, si è guadagnata l’accesso al tabellone Over 70. Oggi alle ore 13 nel primo turno affronterà la tedesca Monika Hussmann e proverà a rincorrere un altro traguardo, in una carriera che è stata luminosissima ai massimi livelli. «Nel 1969 a 20 anni – ricorda – sono stata campionessa del mondo a squadre e nel 1970 d’Europa con l’Unione Sovietica. Dall’età di 15 anni ho fatto parte per dieci stagioni della Nazionale. Nel singolare sono stata medaglia di bronzo nel 1970 a Mosca e in semifinale non ho sfruttato tre match-point per andare in finale. Sono stata anche argento nel doppio misto con Sarkis Sarhayan nella rassegna continentale del 1970. Questa è la mia terza partecipazione agli Europei Veterani. Qui a Rimini darò il massimo, per ottenere il migliore risultato possibile».

Anche l’89enne Bolther è un grande esempio di passione:«Sono il più vecchio tesserato d’Italia. Nella mia attività sono arrivato a essere seconda categoria primo gruppo e ho giocato in serie A tre stagioni con il Tennistavolo Asola, fra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei 60’. Ho vinto titoli italiani di doppio sia da senior sia da veterano. L’ultimo è stato a Torino nel 2015 con Giuseppe Carrer. Qui a Rimini sono l’unico italiano nell’Over 85». Nel singolare si è trovato in un girone con tre tedeschi ed è stato eliminato. Questa mattina alle 10 nel tabellone di consolazione sarà opposto al tedesco Sebastian Goldschmidt. È uscito anche nel doppio, in cui ha fatto coppia con lo svizzero Klaus Reuter.

Fonte/Source: https://www.fitet.org/news/attivita-internazionale/16532-rita-pogosova-e-italo-bolther%2C-due-inni-alla-longevit%C3%A0.html