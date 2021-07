(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 RISORSE PER ROMA, LEGA: “VERGOGNOSA PASSERELLA DEL SINDACO RAGGI”

Roma, 22/7/2021 – “Mentre la Raggi fa l’ennesima passerella alla sede di Risorse per Roma, società che ha in carico le pratiche di condono dei

cittadini romani, l’Ufficio Condono edilizio del Dipartimento Urbanistica, è chiuso da mesi per inagibilità, in stato di completo abbandono ed in cui

sono imprigionate centinaia di pratiche di condono, di fatto inaccessibili. Le innumerevoli istanze di condono, ancora inevase da decenni,

rappresentano un danno gravissimo non solo per i tanti cittadini che, soprattutto in questo momento, necessitano di usufruire dell’agevolazione

fiscale del 110%, ma anche per i tecnici, incaricati di istruire le pratiche e che brancolano nel buio non potendo rivolgersi agli Uffici preposti ed

anche per l’assenza di digitalizzazione delle pratiche burocratiche che impedisce l’adozione della procedura semplificata. Ad oggi risultano circa 200

mila atti in attesa di lavorazione a fronte delle 9000 pratiche previste dal contratto ordinario, e questo rappresenta anche un consistente mancato

introito per le casse dell’Amministrazione, oltre che una trappola per i cittadini in attesa da anni di regolarizzare la loro posizione. Ed alla luce di

questo drammatico scenario, la Raggi fa la visita di cortesia da Risorse per Roma, facendo finta di nulla. Mentre lei era lì ad inventare fantomatici

