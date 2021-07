(AGENPARL) – ven 30 luglio 2021 30 luglio 2021

Nuovi bollettini della Protezione Civile regionale e del Ministero della Salute

Rischio incendio alto e temperature in aumento a Cagliari

Domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2021 ancora temperature elevate su Cagliari. Per prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute diramato dal Ministero della Salute un nuovo bollettino livello 1 – codice giallo (link più sotto).

Pericolosità alta – codice arancione, invece, l’allerta incendio lanciata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani sabato 31 luglio 2021. “Le condizioni – recita il bollettino – sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”. Oltre il cagliaritano codice arancione tutta la fascia centrale della Sardegna, da Est ad Ovest.

Ai link più sotto il bollettino del Ministro della Salute e quello della Protezione Civile regionale.

