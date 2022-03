(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 https://accademialigustica.us17.list-manage.com/track/click?u=fd3929a43b0663dd50bd68d10&id=fb2bfc87dd&e=226ee304ed

VIENI A FREQUENTARE I CORSI LIBERI

I nostri Corsi Liberi rappresentano un’offerta didattica laboratoriale aperta alla città, in alternativa ai tradizionali corsi per il conseguimento del diploma. Sono ammessi tutti gli interessati, di ogni età e con qualsiasi esperienza formativa.

Corso libero Pittura:ogni mercoledì, dal 30 marzo al 15 giugno, con orario 14.00 – 18.00

Corso libero Incisione: ogni martedì dal 5 aprile al 21 giugno, con orario 14.30 – 18.30

ORIENTAMENTO

Al via gli incontri di orientamento per l’anno accademico 2022/2023. Dal 28 marzo al 10 giugno vieni in Accademia per conoscere i docenti dei corsi di indirizzo di tuo interesse e assistere alle lezioni in aula.

