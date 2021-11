(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 RIPARTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER PERSONE CON DISABILITÀ. GUALTIERI: OTTIMA NOTIZIA PER TANTE FAMIGLIE ROMANE

Roma, 3 novembre 2021 – Grazie all’accordo raggiunto la scorsa settimana tra il Gabinetto del Sindaco, la ditta e il sindacato Filt Cgil, è ripartito questa mattina il servizio di trasporto scolastico per le persone con disabilità. Sono 64 le linee messe in strada al momento dalla Tundo Spa ma entro il prossimo 15 novembre l’azienda garantisce di raggiungere la piena operatività del servizio con 136 linee attive.

L’intesa aveva stabilito il subentro dell’Amministrazione capitolina nel pagamento degli stipendi arretrati, con la prima tranche prevista entro il prossimo 16 novembre. Le organizzazioni sindacali hanno prontamente collaborato per favorire il rientro a lavoro del personale della Tundo, in parallelo alla graduale rimessa in servizio dei mezzi revisionati, manutenuti e funzionanti nel rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi.

Complessivamente nella giornata odierna è stato effettuato circa il 70% del servizio, al quale partecipa anche un’altra azienda.

“La ripresa di questo servizio fondamentale, in particolare per centinaia di bambini che devono potere andare a scuola, è un’ottima notizia per la tutela del diritto alla mobilità di tante persone con disabilità’’ ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Gli uffici competenti – ha aggiunto – effettueranno un monitoraggio costante per garantire la continuità del servizio e puntando a una piena operatività anche prima del 15 novembre. Ringrazio i lavoratori della Tundo e tutte le parti che si sono impegnate a trovare l’accordo”.

