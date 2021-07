(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 RINVIATO LO SPETTACOLO PREVISTO DOMENICA 18 LUGLIO A CASTELRAIMONDO

Lo spettacolo di e con Andrea Farnetani TRICK-NIC (con apertura di Damiano Massaccesi in SAVOIR-FAIRE), previsto domenica 18 luglio a Castelraimondo, è rimandato a causa dell’annunciato maltempo. Sarà recuperato in autunno nell’ambito della terza edizione di Sparse festival, teatro, musica e circo contemporaneo nelle aree rurali della regione Marche. Il festival è realizzato nell’ambito del progetto europeo Sparse – Supporting & Promoting Arts in Rural Settlements of Europe – finanziato dal programma Europa Creativa e che vede AMAT come soggetto italiano accanto a Take Art (Inghilterra), Eesti Tantsuagentuur – National Dance Agency (Estonia), Fish Eye (Lituania), Shoshin (Romania), Carn to Cove (Inghilterra), Riksteatern Varmland (Svezia) e Sogn og Fjordance (Norvegia).

