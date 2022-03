(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 “L’ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto di lavoro dell’intero comparto sicurezza e difesa, sottoscritto al volgere del 2021 dai sindacati di polizia e dalle obsolete rappresentanze militari, in permanente conflitto d’interessi a causa dell’ignavia del Ministro della Difesa, è già scaduto ma non trova ancora applicazione a causa di inaccettabili ritardi burocratici.

Le poche risorse destinate ad aumentare la retribuzione di poliziotti, carabinieri e militari, che non copriranno neppure gli aumenti delle bollette di gas e luce ed i rincari astronomici dei prezzi del carburante, tardano ad arrivare perché mancano alcuni passaggi formali tra cui la firma del Presidente della Repubblica.

Signor Presidente Mattarella, UNFORCED Le rivolge un accorato appello affinché si faccia garante della rapida definizione dell’iter procedurale, in modo che i quattro spicci di aumento stipendiale e relativi arretrati, trattandosi del rinnovo relativo al triennio 2019/2021, per l’appunto già scaduto, vengano distribuiti agli operatori del comparto sicurezza e difesa almeno con la busta paga di aprile.