(AGENPARL) – mar 21 giugno 2022 RINNOVABILI, CROATTI (M5S): INACCETTABILE RITARDO GSE SU ISTRUZIONI SMALTIMENTO PANNELLI

Roma, 21 giugno 2022 – “Auspico che il Gestore dei servizi energetici risponda alla domanda che ho posto e acceleri sull’emanazione delle istruzioni operative aggiornate per il corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici”. Così il senatore del Movimento 5 stelle Marco Croatti, che oggi in commissione Industria del Senato ha chiesto al GSE, durante un’audizione sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, di emanare quanto prima un documento di cruciale importanza per la tenuta ambientale della transizione energetica in atto, con superfici coperte da pannelli solari che cresce a ritmi importanti, insieme alla sostituzione dei moduli obsoleti con quelli di nuova generazione, più efficienti perché in grado di accumulare più energia. Per mancanza di tempo la risposta arriverà in forma scritta, ma l’invito del senatore è quello di procedere con celerità perché le istruzioni operative aggiornate del Gestore avrebbero dovuto essere pubblicate il primo marzo scorso: siamo quasi alla fine di giugno, “si tratta di un ritardo inaccettabile, il processo di transizione va governato strettamente, altrimenti si rischia che a quest’ondata di installazioni non corrisponda un’ondata di energia verde, ma una mole gigantesca di abbandoni illeciti di pannelli, come purtroppo accade regolarmente da anni, come testimoniano le migliaia di interventi dei NOE, o peggio esportazioni in Paesi del terzo mondo”.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this