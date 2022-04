(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 Segreteria Nazionale UGL Metalmeccanici

Rimini. Ugl conclude l’assemblea nazionale dei metalmeccanici.

“Il sistema produttivo italiano è comunemente additato come poco propenso a investire.

Ma in un contesto pandemico e di spossatezza geopolitica mondiale dovuta al conflitto

ucraino Russo, per l’Ugl metalmeccanici le cause più frequenti sono Il crollo degli

investimenti legato alla profonda crisi economica: credit crunch, peggioramento

delle prospettive di domanda, erosione della redditività. Oggi il sindacato deve essere

moderno, innovativo, partecipativo e propositivo non arroccandosi su posizioni meramente

di stampo politico che nulla hanno a che fare con lavoro, difesa occupazionale e

innovazione”.

Lo ha affermato Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, a conclusione

della treb giorni di assemblea Nazionale della federazione svolta a Rimini alla presenza di

autorevoli esponenti del mondo lavorativo, politico e sindacale, che ha visto giungere nella

cittadina romagnola tutti i dirigenti della federazione metalmeccanica italiani, i Segretari

Nazionali di categoria, i segretari confederali, i vice segretari generali Luigi Ulgiati e Luca

Malcotti con la onorevole partecipazione del Segretario Generale Ugl, Paolo Francesco

Capone.

“Nel rispondere al balzo internazionale dei prezzi delle materie prime il governo deve dare

la priorità alla tutela dei più deboli. Come Ugl lo ribadiamo poiché è senza dubbio un

obiettivo essenziale quello di evitare una crisi produttiva industriale mantenendo allo

stesso tempo la coesione sociale. L’aumento dei prezzi di petrolio e gas sta mettendo in

difficoltà il settore industriale Italiana che a sua volta ha sospeso la produzione. L’effetto

sui diversi settori è già evidente, come lo è quello sui singoli cittadini, rischiando di portare

a un ulteriore aumento delle disuguaglianze. La guerra in Italia sta facendo i conti con

un’inflazione pesante tanto che come Ugl parliamo di ‘uno scenario di grande

preoccupazione’ per tutta la filiera metalmeccanica, legata alla ‘prospettiva di una crisi

internazionale prolungata dovuta alle tensioni in Ucraina. Più in generale – prosegue Spera

-, il caro energia ha un effetto importante sui costi di produzione delle

imprese, soprattutto quelle energivore come acciaio, alluminio, automotive, assieme

all’industria del metallurgico, fino all’ex Ilva. Proprio la fabbricazione dell’auto è stata la

prima a cedere dopo lo scoppio della guerra. In questi giorni sempre più stabilimenti

automobilistici si stanno fermando e stanno riducendo l’attività. Gli effetti saranno sempre

più visibili man mano che il conflitto si dipanerà e alcuni riguarderanno direttamente i

cittadini. L’ampio spettro negativo nei settori aeronautico, aerospaziale, automobilistico e

navale contribuirà a portare ulteriori instabilizzazioni aumentando l’incapacità gestionale

della crisi industriale in atto. La nostra ambizione è quanto di meglio si possa realizzare

utilizzando energia a combustibile a idrogeno e soddisfare la più ampia gamma di requisiti

di mobilità a emissioni zero. Ed allora, il Governo Italiano aiuti i cittadini a far fronte al

caro prezzi dell’energia, magari, sfruttando le occasioni dei fondi messi a disposizione dal

PNRR favorendo la transizione ecologica. Per l’Ugl – conclude Spera –la transizione

ecologica ed energetica deve comportare una strategia efficiente sostenibile a lungo

termine che significa riprendere ad assumere creando nuova occupazione e lavoro stabile

per un territorio italiano che solo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può

ripartire in un contesto industriale”.

Roma, 23 aprile 2022.

