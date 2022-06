(AGENPARL) – lun 20 giugno 2022 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 20 giugno 2022

comunicato stampa

“Rimini Summer Cup”, memorial Elisa Antonacci: si è svolta sabato nella palestra di via Euterpe, la prima edizione della manifestazione sportiva dedicata alla ginnasta della Polisportiva Celle. Oltre 100 le atlete in gara, 16 società sportive provenite da 7 regioni diverse

Si è concluso sabato pomeriggio, con la consegna del trofeo da parte dell’Assessore allo Sport Moreno Maresi, la prima edizione della “Rimini Summer Cup”, memorial Elisa Antonacci, una gara di Ginnastica Artistica Femminile svoltasi a Rimini, al Palazzetto della Ginnastica di via Euterpe, che la Polisportiva Celle ha organizzato dedicandola alla propria ginnasta recentemente scomparsa.

Un evento proposto dal Comitato Regionale Emilia Romagna, appoggiato dalla Federazione Ginnastica d’Italia e organizzato dalla Polisportiva riminese, che avuto un grandissimo riscontro tra le società invitate.

Alla manifestazione sportiva di carattere nazionale, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Rimini e dal CONI Regionale,

erano presenti infatti 16 società sportive provenienti da 7 regioni diverse, per oltre 100 atlete che hanno partecipato alle gare.

