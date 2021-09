(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 21 settembre 2021

comunicato stampa

Rimini inizia le celebrazioni per il 77° Anniversario della Liberazione di Rimini al cimitero di guerra del Commonwealth e al monumento ai caduti di Monte Cieco

Con la posa delle corone, in una sobria e sentita cerimonia, ha avuto avvio questa mattina il programma di celebrazioni ufficiali per il 77° Anniversario della Liberazione di Rimini, al monumento ai Caduti nel cimitero di guerra del Commonwealth sulla superstrada di San Marino, e al monumento ai Caduti in località Monte Cieco (via Santa Cristina).

