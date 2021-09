(AGENPARL) – dom 12 settembre 2021 RIMINI – AIMI (FI): BAMBINO ACCOLTELLATO – ADESSO BASTA – TOLLERANZA ZERO “

La situazione è ora fuori controllo, dopo stupri, risse, rapine, atti vandalici, degrado e, in un crescendo rossiniano, il furioso accoltellamento che non ha risparmiato nemmeno un bambino, cosa dobbiamo attendere ancora, prima di adottare il “pugno di ferro” contro quella parte di immigrazione che fa della violenza selvaggia e della spavalderia una bandiera? Siamo tutti giunti al capolinea del tram della follia e a questo punto non sono più accettabili giustificazioni e stucchevoli analisi sociologiche. Non siamo di fronte ad un problema di errata percezione, siamo al centro di un fenomeno inaccettabile e che va fermato. Plaudiamo agli sforzi compiuti dalle Forze dell’Ordine che, spesso, si ritrovano a trarre in arresto o a denunciare più e più volte gli stessi soggetti, catturati alla sera e liberati al mattino. Adesso basta. I risultati delle fallimentari politiche di accoglienza a tutti i “costi”, perpetrate delle sinistre con tetragona volontà, sono sotto gli occhi di tutti. Quella di Rimini è infatti una criminalità in larghissima parte di provenienza straniera: 9 interventi su 10 delle “volanti” riguardano appunto costoro e nelle carceri rappresentano una maggioranza bulgara. Le procedure per la loro identificazione ed espulsione sono estremamente lente e complesse.

Occorre un progetto organico, a 360 gradi di “tolleranza zero”: impiego dell’esercito nelle zone più calde, con presidi fissi, che operino controlli sui documenti ed eseguano perquisizioni per rinvenire armi (in special modo coltelli, che sono purtroppo quasi d’ordinanza per molti stranieri “impiegati” nello spaccio – prima che ci scappi il morto); avvio di politiche di respingimento e di rimpatrio forzato dei clandestini e di coloro che si sono macchiati di gravi crimini. Le giustificazioni sociologiche, sul perché o il percome, non ci appassionano, preferiamo fare i conti con la realtà che ci dice che la misura è colma ed occorrono azioni e provvedimenti certi di contrasto serio, deciso, forte.”

Lo dichiara Enrico Aimi, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia

