(AGENPARL) – FONTANETO D AGOGNA (NO), mer 17 giugno 2020 SI AVVISA CHE, A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA, A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA STABILITO, CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 29 DEL 05/06/2020, DI PROCEDERE AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 NEI MESI DI MANCATA EROGAZIONE DEL SERVIZIO (MARZO E SUCCESSIVI), SECONDO LE MODALITÀ CONTENUTE NEL DOCUMENTO ALLEGATO.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 30 GIUGNO.
Fonte/Source: https://www.comune.fontaneto.no.it/it-it/avvisi/2020/rimborso-servizi-scolastici-a-s-2019-2020-158508-1-ee98af234f52bcea89690821817a4595