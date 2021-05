(AGENPARL) – MONTEMARCIANO (AN), lun 31 maggio 2021

Due rilevatori automatici di infrazioni semaforiche per sanzionare chi passa col rosso, ma anche per elevare le altre sanzioni previste dalla legge.

Lo ha deciso l’Amministrazione Comunale in considerazione della pericolosità degli innesti di via Roma, via Leopardi e via Manzoni sulla SS 16 Adriatica. Il Sindaco Dott. Damiano Bartozzi, a seguito delle considerazioni emerse nella seduta della Giunta Municipale del 26.11.2020, ha dato mandato al Comandante della Polizia Locale Pierluigi Fabbracci di approntare nel corso dell’anno 2021, un sistema di controllo automatico delle violazioni commesse per il passaggio dei veicoli durante la proiezione di luce rossa negli impianti semaforici siti nella frazione di Marina di Montemarciano.

A seguito di vari sopralluoghi effettuati in maniera congiunta dalla Polizia Locale, da personale tecnico del V° Settore Lavori Pubblici del Comune e da personale Anas, La Polizia Locale ha individuato i punti idonei all’installazione dei sistemi di controllo delle violazioni e di lettura delle targhe e proposto di utilizzarli anche per il rilevamento della mancata copertura assicurativa, mancata revisione e altre violazioni previste dalla legge nonché come telecamere di sorveglianza.

Si tratta degli impianti semaforici della SS 16 Adriatica direzione nord ubicati al Km 284+950 e della strada comunale denominata via Roma e ubicati all’innesto con la SS 16 Adriatica. Al fine di renderlo noto all’utenza, le apparecchiature sono presegnalate da segnali verticali – pur se non obbligatori – con raffigurato il segnale di pericolo “semaforo”, recante la dicitura “rilevamento elettronico infrazioni semaforiche” delle dimensioni di cm 90×135, muniti di pannello integrativo “distanza”.

Con la delibera di Giunta Municipale n. 67 del 13.05.2021 “sistema di controllo automatico delle violazioni commesse per il passaggio dei veicoli durante la proiezione di luce rossa e di altre violazioni previste dal codice della strada negli impianti semaforici siti nella frazione Marina di Montemarciano, da utilizzare anche quali telecamere di videosorveglianza per il controllo del territorio. Provvedimenti” si è deciso di attivare il sistema di controllo che verrà messo in funzione dal 1 giugno prossimo.

Con l’ordinanza n. 47 del 13/05/2021, in base al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, è stato stabilito che l’orario di funzionamento degli impianti semaforici installati nella frazione Marina di Montemarciano sarà previsto dalle ore 6.30 alle ore 23.30 di tutti i giorni dell’anno e la durata di emissione della luce gialla sarà pari ad almeno 4 secondi, salva la possibilità di adottare orari diversi in funzione di particolari condizioni della circolazione stradale, flussi di traffico elevati, passaggio di gare competitive, lavori in corso, eventi sociali ed altri eventi che possano influire sulla sicurezza della circolazione stradale.



Le due apparecchiature approvate dal Ministero sono state installate dalla società Cross Control s.r.l. con sede a San Benedetto del Tronto (AP).



