(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 [Disiscriviti](https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/upr/pmcne9/h3vvee/unsubscribe?_m=himrm4&_t=30b4374b)

[Vedi su Web](https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/upr/pmcne9/h3vvee/show/himrm4?_t=fff2c2c3)

COMUNICATO STAMPA

Rigon confermato amministratore unico di Amcps

L’architetto Carlo Rigon è stato confermato dal sindaco amministratore unico di Valore Città Amcps, società in house del Comune di Vicenza.

Il sindaco ha designato anche i nuovi componenti del collegio sindacale di Amcps che sono Paolo Bocchese (presidente), Francesca Tessaro, Mario Zoggia e i supplenti Monica Botta e Adriano Marchetto.

Dichiara il sindaco Francesco Rucco: “Nell’augurare buon lavoro a Carlo Rigon, che ho confermato alla guida di Amcps per il significativo lavoro fin qui svolto nella sua riorganizzazione e ai nuovi componenti del collegio sindacale, ringrazio i sindaci uscenti che ci hanno affiancato, in particolare nella fase di passaggio dell’azienda in house”.

🔊 Listen to this