(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 RIGENERAZIONE URBANA. RAINIERI: “IMPORTANTE CONTRIBUTO DELLA LEGA PER IL BANDO REGIONALE”

“L’incremento delle risorse disponibili per il bando regionale rigenerazione urbana che ha consentito un notevole aumento delle domande accolte risponde ad una specifica richiesta fatta dalla Lega in sede di approvazione del bilancio regionale 2022”. Lo ha dichiarato il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, in riferimento agli esiti del bando con il quale la Regione Emilia-Romagna finanziato interventi per la riqualificazione di edifici e aree in disuso in comuni con meno di 60000 abitanti.

“Durante i lavori d’aula per il bilancio regionale è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno a mia prima firma e sottoscritto anche da tutti i Consiglieri del Gruppo Lega Emilia-Romagna che evidenziava che 27 milioni di risorse inizialmente disponibili per il bando non sarebbero stati sufficienti a raggiungere l’obiettivo di dare impulso al recupero diffuso della socialità di tante aree bisognose della nostra regione – ha proseguito il consigliere regionale leghista – La nostra conseguente richiesta di aumentare il plafond è stata soddisfatta con la messa a disposizione di ulteriori 20 milioni che hanno consentito di raggiungere il significativo numero di 80 domande accolte. Come partito di opposizione all’amministrazione regionale siamo orgogliosi di avere dato un importante contributo per la riuscita di questa iniziativa ma anche convinti che debba essere rinnovata al più presto per non lasciare indietro quei territori che pour bisognosi non hanno potuto aderirvi”.

Ufficio stampa

Giuseppe Pantano

Segreteria Vicepresidente

Assemblea legislativa Emilia-Romagna

Fabio Rainieri