(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 Buongiorno a tutti,

comincio a segnalarvi un appuntamento per il 29 marzo 2022.

Si tratta della CONFERENZA STAMPA di presentazione dell’accordo Quadro tra Comune di Lainate e Arexpo che porterà a progettare il futuro di tre aree di particolare interesse per la nostra città.

Si tratta del primo atto formale che segna l’avvio di un importante processo di rigenerazione urbana per l’Area Ex piscine di via Montegrappa, l’Area Castello di via Cairoli a Barbaiana e della cascina Panigali.

Un’occasione per poter tornare a incontrarci anche di persona.

Chiedo la cortesia di segnalare la vostra presenza rispondendo qui, in modo tale da organizzare al meglio l’incontro.

Un saluto e grazie in anticipo

Paola Busto

