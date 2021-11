(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 RIFUGIATI, VANIN (M5S): GRAZIE A VOLONTARI MISSIONE UMANITARIA DAL VENETO

Roma, 12 nov. – “Esprimo il mio sostegno e il mio ringraziamento ai 14 volontari dell’Ong Protection4Kids di Castelfranco Veneto (Tv) che lunedì 15 novembre partiranno in missione umanitaria per la Grecia per fornire il loro aiuto nel fronteggiare l’emergenza afgana innescata dalla presa di Kabul da parte dei Telebani. Il loro supporto sarà di tipo medico, legale, psicologico ed umanitario con l’obiettivo di aiutare le persone nei campi di rifugiati in Grecia che a seguito dell’emergenza afgana sono al collasso ed in grave situazione di sovraffollameto in condizioni estremamente critiche.

Oltre all’assistenza specialistica verranno consegnati aiuti umanitari con beni di prima necessità come cibo, vestiario materiale igienico grazie alla mobilitazione dei cittadini e di alcune aziende venete”.

Così la senatrice del MoVimento 5 Stelle Orietta Vanin.

