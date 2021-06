(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 RIFORME: TARTAGLIONE (FI), FORZA ITALIA FAVOREVOLE A VOTO 18ENNI PER SENATO

“Forza Italia, in coerenza con la scelta adottata in prima lettura, vota favorevolmente al provvedimento che parifica l’elettorato attivo di Camera e Senato a 18 anni, per quanto si ravvisino dei limiti nel suo obiettivo generale”. Lo ha detto la vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, Annaelsa Tartaglione, intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di legge costituzionale di modifica dell’articolo 58 della Costituzione. “Anche nel 2006, con la riforma approvata durante il governo Berlusconi, si interveniva sul tema. Tuttavia, in quell’occasione, si sottoponeva agli elettori una riforma organica e completa dell’architettura dello Stato. Questo continua ad essere il nostro convincimento più forte, al di là della scelta adottata oggi sul provvedimento in esame. Se, peraltro, si intende contrastare attraverso di esso la disaffezione dei giovani alla politica, occorre adottare una prospettiva di vedute più larghe rispetto alla semplice modifica del requisito anagrafico. Si tratta di recuperare e rilanciare la partecipazione generazionale attraverso forme di rappresentanza nuove e più ritagliate sul mutato contesto sociale. Per evitare che i giovani italiani si allontanino ulteriormente dall’impegno pubblico, è necessario fare in modo che essi si sentano parte integrante del mondo politico-istituzionale”, conclude.

