mar 29 giugno 2021

“Leggo che il segretario del PD vorrebbe proporre una norma contro il “trasformismo”. La domanda che ho è: vale anche per i partiti che in campagna elettorale dicono una cosa e poi ne fanno un’altra? Perché anche quella è transumanza, anche quello è privilegiare l’interesse personale rispetto a quello dei cittadini. Anzi, forse è soprattutto quello…”

