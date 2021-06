(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 RIFORME, BALDELLI (FI): “TRASFORMISMO E’ EFFETTO, NON CAUSA. SERVE LAVORARE SU CAUSE, NON SU EFFETTI”

“Il trasformismo è effetto, non una causa. Cause sono debolezza partiti, cambi di alleanze, destrutturazione sistema attraverso “riforme” scriteriate come il taglio dei parlamentari. Di tutto si può discutere, ma serve lavorare su cause, non inseguire effetti. Serve riflessione seria”.

Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di FI.

