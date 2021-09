(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 RIFORMA GIUSTIZIA, LA MURA (SI): “IL GOVERNO CONTINUA A IGNORARE IL PARLAMENTO”

“Ancora una volta il Legislatore può solo ossequiosamente approvare le norme scritte dall’Esecutivo, senza alcuna possibilità di esercitare le funzioni che gli sono riconosciute dalla Costituzione, e che vengono esercitate in nome del popolo, dei cittadini!

Il provvedimento è arrivato blindato alla Camera, e qui al Senato la Commissione giustizia non ha avuto il tempo di esaminare i numerosissimi emendamenti presentati dai parlamentari. Nessun confronto, nessuna possibilità di modificare il testo, nessuna democrazia.

E questa volta non ci sono le esigenze di necessità e di urgenza che hanno giustificato negli ultimi mesi le limitazioni al dibattito parlamentare. Non siamo di fronte a un decreto-legge, ma ad un disegno di legge che vuole riformare il processo penale, una materia che ha a che fare con le libertà fondamentali, e che richiede più che mai ponderazione, confronto”, così la senatrice Virginia La Mura (SI) intervenendo in Aula.

22/09/2021

🔊 Listen to this