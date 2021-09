(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 RIFORMA GIUSTIZIA, LA MURA (SI): “GOVERNO CONCEDE IMPUNITÀ A CHI DISTRUGGE I TERRITORI”

“Alle criticità della riforma, Sinistra Italiana ha tentato di porre rimedio attraverso approfondite elaborazioni e numerosi emendamenti presentati da me e le colleghe Doriana Sarli, Paola Nugnes, Elena Fattori, oltre a un ordine del giorno, presentato sia alla Camera che al Senato, che impegnava il Governo ad assicurare la proroga del termine del giudizio di impugnazione senza limiti di tempo per il reato di disastro ambientale, introdotto nel 2015 e previsto dall’art. 452 quater del Codice penale. Infatti, con questa riforma della giustizia i criminali che avvelenano l’ambiente non saranno puniti! Una criticità che è inammissibile e che rischia di rendere vani i seppur pochi passi in avanti fatti finora dalla normativa relativa al disastro ambientale. Infatti, tra i reati gravi per cui è consentita la proroga mancano i reati ambientali che, come la storia italiana dimostra, necessitano di processi giudiziari lunghi e molto complessi. La riforma Cartabia rischia di regalare l’impunità a chi distrugge i territori avvelenando chi li abita. Va infatti ricordato che l’inquinamento ambientale non si ferma con l’avvio del processo, come avviene ad esempio con i delitti che sono circoscritti nel tempo, ed è quindi giusto non fissare limiti di tempo per i relativi processi. Come non pensare al disastro del fiume Sarno o alla Terra dei fuochi? Come è possibile regalare l’impunità ai criminali che hanno avvelenato la Campania e ucciso migliaia di persone?”, così la senatrice Virginia La Mura intervenendo in Aula.

