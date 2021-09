(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 RIFORMA GIUSTIZIA, LA MURA: “CRITICITÀ GRAVISSIME DENUNCIATE DA MAGISTRATI”

“La riforma Cartabia incide su principi fondamentali del processo penale: il principio di oralità e di obbligatorietà dell’azione penale.

Questa riforma presenta criticità gravissime, e sono proprio gli addetti ai lavori, i magistrati, a dirlo. Da Gratteri che ha dichiarato che questa è la peggiore riforma di tutte e che “Se fossero in vita Falcone e Borsellino salterebbero dalla sedia leggendo il termine ‘improcedibilità‘”, a Nino di Matteo che ha parlato di “mortificazione dei diritti delle parti offese” e “un diffuso senso di sfiducia dei cittadini verso la giustizia”. Ritengo che questa riforma voglia risolvere i problemi della giustizia legittimando le attuali carenze del sistema. I processi sono lunghi? Eliminiamoli. Non ci sono gli strumenti necessari per garantire i diritti degli imputati? Eliminiamo i diritti”, così la senatrice Virginia La Mura (SI) intervenendo in Aula.

