dom 11 luglio 2021 Riforma Giustizia, grande mobilitazione ai gazebo di Anzio e Nettuno

Questa mattina c’è stata una grande mobilitazione ad Anzio, Nettuno, Ardea e Pomezia per la raccolta delle firme sul referendum per la Giustizia promosso da Lega e Radicali, che ha visto l’adesione di molte forze politiche tra cui la nostra. Tanti i gazebo di Forza Italia installati in varie piazze, con moltissimi cittadini e amici che hanno fatto la fila per firmare i sei quesiti referendari per arrivare a una “giustizia giusta”.

Gli obiettivi sono: la riforma del Csm, con lo stop dello strapotere per le correnti; la responsabilità diretta dei magistrati; l’equa valutazione dei magistrati stessi; la separazione delle carriere; i limiti agli abusi della custodia cautelare; e l’abolizione della legge Severino.

Ringrazio per lo straordinario lavoro fatto in questi giorni, nell’organizzare i banchetti e nel coinvolgere i cittadini a partecipare a questa iniziativa e a dare il loro contributo, Ernesto Parziale, commissario di Forza Italia di Anzio, Paolo Gatti, commissario di Forza Italia di Nettuno, Vincenzo Cari, commissario di Forza Italia di Ardea, e Raimondo Piselli, membro della famiglia di Forza Italia di Pomezia.

Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio

[giustizia 1.jpeg]

