(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 Riflettori puntati sullo stadio “Belpasso”, dove Paternò Red Sox-Ecopolis Bbc Grosseto si sfideranno per la sesta giornata della poule scudetto di serie A. Un duello che potrebbe decidere la regina del girone D. Le due rivali si presentano allo scontro diretto con lo stesso record (8-2) e un pareggio nella gara d’andata in Maremma (5-1, 5-6). In questa seconda fase i siciliani stanno andando forte in attacco: 316, contro il 258 dei toscani, che sono leggermente meglio sul monte (2.54 a 3.07). Federico Cozzolino (5-0, 0.64 nella poule salvezza) è alla ricerca della decima vittoria stagionale nel duello a distanza con Salvatore Sciacca; Ruben Hernandez (5-0, 0.64) vuole continuare a stupire contro Kevin Sosa, che aspetta ancora il primo brindisi dell’anno. Il manager di casa Noel Guerra è al completo, Jairo Ramos Gizzi è senza Gentili, Riccucci e Pancellini.

Una sfida delicata è in programma a Bologna, con il Longbridge che vuole fare il piano contro una Fiorentina reduce da una doppia pesantissima sconfitta contro l’Academy. I laziali di Cristian Mandolini puntano ad allungare sull’ultimo posto nel derby con il Wiplanet Montefiascone.

Nel girone C, la Comcor Modena, unica imbattuta del plotone con un Luca Martone da… tripla corona, ha a disposizione un turno casalingo contro il Sala Baganza per allungare la striscia, mentre l’OM Valpanaro vuole consolidare il secondo posto contro il Panamed. A Riccione l’Erba Vita Rimini vuole agganciare la zona salvezza ospitandola Ciemme Oltretorrente. I ragazzi di Romano non vincono da cinque partite e confidano nel rientro in campo di Ricky Bertagnon e Pierangelo Cit, vecchie conoscenze dei Pirati, per riprendere il cammino.

Nel girone B la capolista Tecnovap Verona rischia grosso al “De Gaspardis” di Ronchi, con le Pantere intenzionate a lasciare la scomoda ultima posizione. L’Itas Rovigo cerca di allungare sul Metalco Dragons, così come i Sultan Cervignano, la terza squadra a quattro vittorie, che riceve il Bolzano.

Programma ridotto nel girone A, dove slitta al 26 settembre il testa-coda tra Milano e Farma Crocetta. Brescia, che ha due vittorie in più dei milanesi, fa visita al Settimo, mentre il Senago torna in campo per sfidare il Campidonico Torino. La formazione che retrocederà in serie B verrà comunque decisa ben oltre la fine dell’ultima giornata. La Cog ha già programmato una serie di recuperi (tutti probabilmente decisivi), tra l’11 settembre e il 3 ottobre, con il Milano che può riagganciare le formazioni davanti a lei, avendo quattro incontri da recuperare.

•Il programma della sesta giornata della poule salvezza

Gir. A: Milano-Farma Crocetta rinv. al 26/9, Senago-Campidonico Torino, Settimo-Ecotherm Brescia.

Class.: Farma Crocetta 850 (8-1); Senago 700 (6-2); Torino 450 (4-5); Brescia 400 (3-5); Settimo 400 (4-6); Milano 200 (1-7).

Gir. B: New Black Panthers Ronchi-Tecnovap Verona, Sultan Cervignano-Bolzano, Itas Mutua Rovigo-Metalco Castelfranco Veneto.

Class.: Verona 688 (5-2); Cervignano (4-4), Bolzano e Rovigo (5-5) 500; Castelfranco V. 450 (4-5); Ronchi 400 (4-6).

Gir. C: Comcor Modena-Fontana Ermes Sala Baganza, Erba Vita Rimini-Ciemme Oltretorrente, Panamed Lastra a Signa-OM Valpanaro Bologna.

Class.: Modena 1000 (10-0); Athletics 700 (7-3); Oltretorrente e Sala Baganza 400 (4-6); Lastra a Signa 300 (3-7); Rimini 200 (2-8).

Gir. D. Paternò Red Sox-Ecopolis Grosseto, Academy Nettuno-Wiplanet Montefiascone, Longbridge Bologna-Fiorentina.

Class.: Grosseto e Paternò 800 (8-2); Longbridge e Montefiascone 500 (5-5); Academy 300 (3-7); Fiorentina 100 (1-9).

I leader della poule salvezza.

MB: Martone (Modena) 537, Rondelli (Longbridge) 450, Hatma (Paternò) 326; PBC: Russo e Martone (Modena) 19; HR: Martone (Modena) 3; BR: Martone (Modena) 7; V-P: Cozzolino (Grosseto) e Hernandez (Paternò) 5-0; MPGL Calero (Modena), Garcia Del Toro (Paternò) e Perdomo (Verona) 0.00; SO: Hernandez (Paternò) 58

