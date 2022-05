(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Rifiuti: Squeri (FI), per M5S meglio discariche di termovalorizzatori?

“I termovalorizzatori contano su tecnologie avanzate, capaci di bruciare ciò che non può essere riciclato restando all’interno dei limiti emissivi. Di più, secondo uno studio condotto dai politecnici di Milano e Torino e dagli atenei di Trento e di Roma Tor Vergata, l’impatto in termini di emissioni nocive di un termovalorizzatore è 8 volte meno elevato rispetto a quello di una discarica, soluzione scelta dal M5S con l’allora sindaco di Roma Raggi”. Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale del Dipartimento energia di Forza Italia Luca Squeri commentando le dichiarazioni di Giuseppe Conte alla Stampa Estera. “Viene da chiedersi: se l’inceneritore, come sostiene Giuseppe Conte, e’ una tecnologia del passato, la discarica guarda al futuro? Non si capisce davvero, al di là del terrorismo psicologico contro i termovalorizzatori, quale sia la soluzione proposta dai grillini. Certo non può essere quella di spendere una fortuna per mandare i rifiuti altrove”, conclude.

