(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 Rifiuti, SPENA (FI): Ok termovalorizzatore manda in frantumi sinistra

“Da anni diciamo che sul problema rifiuti non possiamo andare avanti con soluzioni temporanee: Roma deve poter disporre di un termovalorizzatore. Oggi il sindaco Gualtieri ci dà ragione invocando la costruzione di un impianto di proprietà pubblica. È la decisione che serve, ma forse proprio per questo assistiamo alla spaccatura della sinistra romana e laziale che si stanno frantumando tra chi sceglie il buon senso e chi rimane ancorato all’ideologia. Questo dimostra l’estraneità della sinistra alla cultura del fare di cui Roma e i romani hanno bisogno, non più di polemiche. Gli annunci non ci bastano, ora aspettiamo il passaggio ai fatti e di sapere quale sarà la localizzazione dell’impianto”. Lo dichiara in una nota Maria SPENA, deputata di Forza Italia eletta nel Lazio.

