(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 RIFIUTI ROMA, LUPO (M5S): PD ANCORA SMENTITO, RAGGI PUO’ PUO’ FARE ORDINANZA PER APRIRE DISCARICA

ROMA, 1 luglio – “Nella corsa contro il tempo che la sindaca Virginia Raggi sta compiendo per affrontare l’emergenza rifiuti a Roma e compensare i ritardi cronici e i vuoti della Regione Lazio, anche il ministero per la Transizione Ecologica le dà ragione, affermando che il sindaco della Città Metropolitana può adottare un’ordinanza contingibile e urgente per disporre l’utilizzo di una discarica nel territorio della provincia di Roma. Ancora una volta il Pd viene smentito rispetto ad affermazioni di mera propaganda con cui specula sulla pelle dei cittadini. Virginia sta facendo in un mese quello che la Regione non ha fatto per anni per rispondere ad un dovere inderogabile per ogni amministratore: far in modo che i cittadini non debbano più vedere rifiuti nelle strade della Capitale. Il ministero ha giustamente osservato come sussistano in modo non dubitabile i requisiti per l’esercizio del potere di ordinanza, perché siamo di fronte a una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente”.

Così la senatrice M5S Giulia Lupo.

