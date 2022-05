(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 RIFIUTI ROMA, BARBERA(PRC): “L’UE PENALIZZA L’USO DEGLI INCENERITORI, MA GUALTIERI TACE ”

“Gualtieri prenda atto di quanto deciso dalla Commissione ambiente del Parlamento Europeo che ha inserito gli inceneritori nel sistema Emission Trading System. Un scelta che impone, a chi utilizzerà questo tipo di impianti, di acquistare sul mercato le quote di CO2 corrispondenti alle relative emissioni, con un esborso di denaro che andrà a gravare sulle tasche dei cittadini. Pertanto la scelta di dotare la Capitale di un mega inceneritore non sarebbe solo una scelta inquinante e incompatibile con gli obiettivi della transizione ecologica previsti dall’Unione Europea per il 2030, ma anche molto onerosa sia per i costi di realizzazione, che per quelli di gestione che lieviterebbero a causa del costo dei diritti di emissione di C02. L’unica soluzione alternativa è quella di investire seriamente sul sistema della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti, prevedendo un sistema di raccolta porta a porta che permetta un controllo più capillare e l’introduzione di un sistema di incentivi per le famiglie e i condomini virtuosi. Il resto sono solo scorciatoie, meno efficienti e più dannose, che continuano a ritardare la soluzione del problema rifiuti a Roma.

