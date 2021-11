(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 RIFIUTI: PRIMO TAVOLO OPERATIVO AMA-ACEA PER SUPERARE EMERGENZA

Roma, 17 novembre 2021 – Prosegue senza sosta il lavoro dell’Amministrazione capitolina per affrontare e risolvere la questione dei rifiuti a Roma. Questo pomeriggio si è svolta in Campidoglio, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessore Sabrina Alfonsi, una prima riunione tra Ama e Acea, di cui il Comune di Roma è azionista di maggioranza. Per la prima volta le due società partecipate si sono confrontate sulle possibili sinergie legate ai rispettivi piani industriali e su nuovi investimenti. Per fare solo un esempio, attualmente Acea ha impianti per la gestione dell’organico con capacità disponibili di 20mila tonnellate, mentre Ama porta la stessa tipologia di rifiuto a Pordenone.

In attesa che nei prossimi mesi questa nuova partnership possa favorire uno stabile rafforzamento della dotazione impiantistica per la Capitale, il contratto tra Ama e Rida Ambiente che consentiva il conferimento di 200 tonnellate al giorno troverà il suo sbocco nel termovalorizzatore Acea di San Vittore.

L’Amministrazione resta comunque impegnata nell’individuazione di ulteriori sbocchi dove conferire materiale e garantire alla città un sistema efficiente di raccolta e smaltimento dei rifiuti cittadini.

