(AGENPARL) – sab 13 marzo 2021 Rifiuti, Nardini (Lega): “Con flash mob Cesano ribadisce no a impianto di

compostaggio”

“L’impianto di compostaggio rifiuti di Cesano non s’ha da fare. La Lega lo

ha ribadito a chiare lettere e a gran voce oggi attraverso un flash mob,

molto partecipato anche da cittadini e comitati, che si è tenuto in

mattinata su via Braccianese per protestare contro l’approvazione in

Campidoglio del Piano Industriale AMA che prevede, tra le altre cose, la

realizzazione di un impianto da 68mila metri quadrati alla periferia del XV

Municipio e la sua messa in funzione entro pochi anni. L’ampia adesione

all’iniziativa ha rimarcato come sia assolutamente inconcepibile che i

quartieri di Cesano e Osteria Nuova, già appesantiti negli anni da

comprovate criticità di carattere ambientale, nonché da un traffico locale

piuttosto consistente su una viabilità inadeguata, possano essere ritenuti

siti idonei dove collocare una struttura altamente impattante come un

impianto per trattare una parte dei rifiuti di tutto il quadrante nord

della Capitale. Alla mobilitazione, al fianco dei residenti, erano presenti

tanti esponenti della Lega, oltre al capogruppo in Municipio XV Giuseppe

Mocci, alla vice sindaca e al sindaco di Anguillara Sabazia Paola Fiorucci

e Angelo Pizzigallo, anche il consigliere regionale Daniele Giannini, la

deputata Sara De Angelis, il senatore William De Vecchis e

l’europarlamentare Antonio Maria Rinaldi. Su questo fronte proseguiremo a

dare battaglia incondizionata, in tutte le sedi, come sempre fatto

dall’inizio della vicenda a questa parte. La sindaca Raggi ne stia pure

certa, non molleremo di un millimetro.”

Così in una nota Andrea Nardini, coordinatore Lega del Municipio Roma XV.

Foto allegate.

