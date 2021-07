(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 RIFIUTI, MICHETTI: ROMA HA BISOGNO DI IMPIANTI

“Roma ha bisogno di impianti, su questo aspetto non possiamo permetterci di essere vaghi. Ma con l’attuale amministrazione siamo rimasti al palo, come si vede facilmente dalla condizione in cui versa la città. Senza impianti non si governano né la raccolta né lo smaltimento. Guardi a cosa ci ha portato l’immobilismo di questi anni. Non si deve però trattare di macro-impianti, che finiscono per essere oggetto di inevitabili contestazioni, bensì di micro-strutture molto innovative da distribuire in maniera proporzionale in tutto il territorio cittadino, ovviamente nelle aree che vengano tecnicamente ritenute idonee. Dobbiamo iniziare a innescare questo processo virtuoso: altrimenti continueremo ad avere le tasse più alte d’Italia e i cassonetti traboccanti di immondizia”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, intervistato dal quotidiano online Formiche.net.

STADIO FLAMINIO, MICHETTI: PRONTI A LAVORARCI CON LA LAZIO DAL PRIMO MINUTO

“Così com’è non serve a nulla, è completamente abbandonato a sé stesso. Bisogna capire qual è il progetto complessivo di rinnovamento, dell’impianto e di quell’area della città. E’ chiaro che il quartiere diventerebbe un unico grande parco della musica e dello sport. Sicuramente il Flaminio va restituito alla città. Se la Lazio confermasse il suo interesse, inizieremmo a lavorarci immediatamente, dal primo minuto in cui dovessimo entrare in Campidoglio”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, intervistato dal quotidiano online Formiche.net.

COMUNALI ROMA, MICHETTI: MATONE E SGARBI DUE FUORICLASSE

“Simonetta Matone è qualcosa di più di un candidato vicesindaco: è una professionista di grandissima qualità che conosce a menadito la macchina amministrativa. Vittorio Sgarbi, com’è noto, è genio e sregolatezza, un vero fuoriclasse le cui competenze in materia di cultura sono indiscusse e indiscutibili. La mia sfida sarà proprio questa: come un allenatore di calcio lavorare per far rendere al meglio i talenti della mia squadra. E conto di averne numerosi in rosa, oltre a Matone e Sgarbi”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, intervistato dal quotidiano online Formiche.net.

COMUNALI ROMA, MICHETTI: SONO UN CANDIDATO CIVICO E MODERATO

“Sono un candidato civico con una storia moderata: non mi candido per affermare ideologie o visioni di parte, ma per garantire la buona amministrazione della capitale. Certo, al centro dei miei ideali ci sono poi i concetti di patria e di rispetto delle istituzioni e l’idea che vi siano i diritti ma pure i doveri. Se sono il candidato di Giorgia Meloni? Di tutta la coalizione del centrodestra, ci tengo a ribadirlo. A Roma, dopo la giusta istruttoria condotta dai partiti, c’è stata una condivisione totale del progetto e delle priorità. Il responso delle urne sarà il risultato del lavoro che saremo stati in grado di portare avanti nel corso della campagna elettorale: cercheremo di farlo nella maniera più onesta, competente e credibile”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, intervistato dal quotidiano online Formiche.net.

